В Тольятти осуждена лжематерь, незаконно получившая от государства почти миллион

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 28-летней местной жительнице. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, гражданка в неустановленном следствием месте приобрела подложные документы, указывающие о рождении у нее в 2021 году ребенка. Затем она обратилась в МФЦ Тольятти с заявлением о назначении социальных пособий.

Всего в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года тольяттинка незаконно получила из бюджета социальные выплаты в общей сумме более 396 тыс. руб.

Кроме того, используя подложные документы, женщина обратилась в компетентные органы с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на сумму более 524 тыс. руб. для улучшения жилищных условий. Заявление удовлетворили, эту сумму перечислили на указанный ею расчетный счет.

«На стадии расследования уголовного дела подсудимая возместила причиненный преступлением ущерб в полном объеме»,— заявили в прокуратуре.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Алексей Алексеев