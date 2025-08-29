Владислав Бакальчук займется трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»

Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries, назначен на должность, связанную с цифровой трансформацией группы «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщили в пресс-службе компании ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Бакальчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владислав Бакальчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ сказал, что компания находится в процессе крупных изменений. Он подчеркнул, что опыт Владислава Бакальчука в электронной коммерции, логистике и IT поможет повысить эффективность текущих процессов и внедрить новые решения.

Владислав Бакальчук добавил, что его задача — улучшить бизнес-процессы и внедрить инновационные подходы. Он отметил, что, хотя «М.Видео-Эльдорадо» начинала как офлайн-ритейлер, ее перспективы связаны с развитием онлайн-продаж. Господин Бакальчук уверен, что будущее компании заключается в создании технологичной экосистемы, где ключевыми элементами станут логистика, IT и интернет-ритейл.