Образовательный опыт Нововоронежа приглянулся Курску

Врио министра образования и науки Курской области совместно с представителями Курской АЭС в ходе рабочего визита в Нововоронеж ознакомились с опытом и условиями подготовки кадров для атомной отрасли в Нововоронежском политехническом институте, филиале НИЯУ МИФИ. Образовательное учреждение патронирует лично директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Юрий Холодов

Цель визита — узнать особенности организации и проведения учебного процесса в НВПИ, оценить инфраструктуру вуза.

В Курчатове в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Курской области должны построить новый колледж. Местные власти планируют объединить два действующих образовательных учреждения в современный учебный кластер. Справиться с данной задачей поможет обмен опытом с главным учебным заведением Нововоронежа.

«Мы находимся на этапе разработки проектно-сметной документации. Будем с нуля строить образовательную организацию с учебным корпусом, мастерскими и общежитием. Поэтому было важно познакомиться с опытом Нововоронежского политехнического института, который профессионально на протяжении многих лет готовит квалифицированные кадры для атомной промышленности», — отметила врио министра образования и науки Курской области Наталия Леонова.

Напомним, что в 2023 году по инициативе Нововоронежской АЭС местный колледж был преобразован в Нововоронежский политехнический институт. Обучаясь в Нововоронеже, студент получает диплом престижного московского вуза НИЯУ «МИФИ».

Сейчас в вузе открыто уже три направления высшего образования: «Ядерная энергетика и теплофизика», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». В ближайшем будущем здесь планируют готовить кадры, связанные с выводом энергоблоков из эксплуатации и аддитивными технологиями. В этом году в НВПИ поступили 330 абитуриентов, чуть больше трети — на бюджет на основные направления по программам среднего и высшего профессионального образования.

Стоит сказать, что в образовательном процессе НВПИ активное участие принимают нововоронежские атомщики. Лекции студентам читают практикующие доктора и кандидаты наук — сейчас на НВ АЭС работают 17 кандидатов и 3 доктора наук. Также специалисты Нововоронежской АЭС регулярно издают новые учебные пособия, в которых собран опыт эксплуатации инновационных энергоблоков поколения «3+», и передают их профильным вузам, в том числе и Нововоронежскому политехническому институту.

«У нас новый вуз, современное градообразующее предприятие, достойная зарплата и прекрасный город больших возможностей, для саморазвития и для создания семьи», — подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.