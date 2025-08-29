В Тюменской области создадут индустриальные парки «Московский» и «Рощино»

Два новых индустриальных парка появятся в ближайшие годы в Тюменской области. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе областного правительства, уже началась подготовка строительства инфраструктуры для индустриального парка «Московский» площадью 71,75 га. Он расположен в районе трассы Тюмень — Екатеринбург. «На сегодня заполняемость парка по подписанным соглашениям составляет 80%»,— пояснили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2026 году начнется строительство индустриального парка «Рощино» площадью 15,6 га недалеко от одноименного аэропорта. Он будет реализован в формате light industrial, который ориентирован на размещение производств малой и средней мощности.

Разворачивать сеть индустриальных парков в Тюменской области начали с 2016 года. Первыми площадками стали парки «Боровский» и «Богандинский». Здесь разместились более 30 компаний, которые занимаются машиностроением, деревообработкой, производством стройматериалов и продуктов.

Создание сети индустриальных парков направлено на повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области и укрепления ее позиций как одного из ведущих промышленных центров России, пояснил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Резиденты индустриальных парков получают готовую инженерную инфраструктуру без капитальных трат на нее, административное сопровождение и льготы: освобождение от налога на имущество до пяти лет после запуска производства, по земельному налогу возможно снижение до 0%. Среди региональных мер поддержки — компенсация до 50% от первоначального взноса при приобретении оборудования в лизинг.

«Сейчас один из главных ресурсов — земля. Это ресурс дорогой и в настоящее время его ценность кратно выросла. В Тюменской области растет спрос на такой эффективный механизм поддержки проектов, как предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. Для сравнения: 14 договоров аренды в 2024 году, 12 — в 2023 году против шести договоров аренды в 2022 году»,— рассказал Андрей Пантелеев.

По его словам, индустриальные парки в Тюменской области готовы размещать проекты малого и среднего производственного бизнеса, логистику, сборочные и перерабатывающие производства, пищевую промышленность, поставщиков маркетплейсов.

Ирина Пичурина