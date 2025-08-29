Бизнес Ульяновской области намерен сотрудничать с нижегородцами

Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства Ульяновской области и Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области подписали соглашение о межрегиональной кооперации и промышленном партнерстве (в структуру обеих организаций входят центры поддержки экспорта регионов). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ульяновского областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородцы готовы поставлять на УАЗ автокомпоненты

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Нижегородцы готовы поставлять на УАЗ автокомпоненты

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Соглашение подписано в рамках двухдневного визита в Ульяновск делегации из Нижнего Новгорода (27 и 28 августа).

Как сообщает облправительство, в бизнес-миссии приняли участие представители 30 компаний, специализирующихся на производстве наземного городского электротранспорта, пластмассовых изделий, нетканых текстильных материалов, герметиков, измерительных приборов и оборудования, продуктов для автомобильной промышленности, инструмента, автокомпонентов и автомобилей специального назначения, производстве канатов и веревок, торговле приборами, станками, аппаратурой и различным оборудованием.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что Нижегородская и Ульяновская области — это крупные промышленные центры, где активно развиваются машиностроение, авиастроение, автомобилестроение и приборостроение, и «объединение усилий по развитию этих отраслей поспособствует достижению технологического суверенитета и технологического лидерства страны». По словам Андрея Саносяна, «спектр общих интересов очень широк», за время визита нижегородские предприятия провели более 300 деловых переговоров с 35 местными компаниями, состоялись переговоры по возможным поставкам в Нижний Новгород ульяновских комплектующих в сфере станкостроения с станков с ЧПУ, с УАЗом обсуждалась возможность поставок ему автокомпонентов.

Андрей Васильев, Ульяновск