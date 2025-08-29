В Иркутске нанесли ущерб лесам на 96 млн руб. при незаконном расширении кладбища

В Приангарье по итогам проверки Иркутской районной прокуратуры земельного и лесного законодательства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) по фактам незаконного увеличения площади кладбища на 124 тыс. кв. м. Кладбище расположено на восточной границе Иркутска в пределах Смоленского и Марковского муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что ритуальными организациями «производилось захоронение умерших» за пределами официально установленных границ кладбища. Новые могилы обустраивались на землях лесного фонда, находящегося в федеральной собственности. Ущерб лесам оценивается на сумму более 96 млн руб.

Уточняется, что надзорные мероприятия по данным фактам продолжаются, а уголовное дело расследуется сотрудниками полиции.

Влад Никифоров, Иркутск