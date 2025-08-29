Минобрнауки Дагестана опроверг информацию об отмене линеек 1 сентября

Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергло распространенную в сети информацию об отмене школьных линеек 1 сентября в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В сети интернет активно распространяется информация, содержащая недостоверные сведения, касающиеся так называемого "приказа об отдельных вопросах соблюдения безопасности населения во время проведения праздничных мероприятий в День знаний на территории РД". Минобрнауки РД официально заявляет, что данный документ не соответствует действительности, не издавался Министерством и не рассылался ведомством»,— говорится в сообщении ведомства.

В Минобрнауки напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной и недостоверной информации и попросили жителей руководствоваться исключительно официальными источниками информации.

Наталья Белоштейн