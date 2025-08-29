В Крыму открыли дорогу, которая на час сэкономит время в пути до Южного берега

В Крыму открыли новую четырехполосную дорогу протяженностью 25 км в обход Симферополя, которая позволит быстрее добираться к Южному берегу полуострова. Об этом «Ъ» сообщили в Совмине РК.

В торжественной церемонии запуска движения участвовал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Обход Симферополя от трассы «Таврида» в сторону Большой Ялты проложила компания ВАД, сообщил он, на реализацию проекта потратили 33 млрд руб. «Ожидаем, что в летний сезон здесь будет проходить до 25 тыс. автомобилей. Дорога качественная, позволит экономить время пути»,— заявил глава региона.

Как пояснили представители ВАД, основная задача трассы — снизить транзитное движение в Симферополе и перераспределить транспортные потоки от трассы «Таврида» до Южного берега Крыма. Теперь среднее время в пути от «Тавриды» к Южному берегу Крыма сократится минимум на час.

Дорога идет через горную гряду и Ангарский перевал, на ней есть три разноуровневые транспортные развязки, 11 путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 76 водопропускных труб и две площадки для отдыха. «Строители возвели ее в сложных условиях рельефа ранее срока, почти за три года»,— добавили представители компании ВАД.

Напомним, летом 2024 года в Крыму завершили второй этап строительства скоростной трассы Симферополь—Евпатория—Мирный общей длиной более 85 км. Сумма реализации проекта, согласно контракту, составила более 48 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь