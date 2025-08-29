Суд отменил постановление о закрытии ресторана MusicHall 27 в Уфе

Кировский районный суд Уфы сегодня досрочно прекратил административное наказание в виде приостановки деятельности музыкального ресторана MusicHall 27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 августа тот же райсуд, рассмотрев заявление инспектора Главного управления МЧС по Башкирии, признал одного из учредителей заведения Ильдара Ишмухаметова виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ). В виде наказания суд на 20 суток запретил предпринимателю вести деятельность в MusicHall 27.

Как пояснил сегодня в суде представитель предпринимателя, претензии МЧС были устранены: соответствующее техническое заключение выдало федеральное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория». Суд принял этот документ во внимание в качестве основания для отмены предыдущего определения.

Олег Вахитов