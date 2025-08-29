Путин на Совбезе предложил обсудить работу со странами СНГ

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. В начале встречи глава государства предложил обсудить сотрудничество России с «некоторыми странами СНГ».

«Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас, и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Работу со странами СНГ президент назвал одним из важнейших направлений российской политики. Первому он предложил выступить главе МИД Сергею Лаврову.

9 и 10 октября в Душанбе пройдет саммит СНГ. Предыдущая встреча глав стран—участниц организации состоялась в Москве 8 октября 2024 года.