Сотрудника краевого бюджетного учреждения обвинили во взяточничестве

СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в получении взятки в крупном размере сотруднику одного из государственных бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, главный специалист отдела одного из государственных бюджетных учреждений Пермского края в период с мая 2022-го по июнь 2023 года получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 573 тыс. руб. За это специалист должен был подписать документы о выполнении работ в рамках договоров по обслуживанию помещений бюджетной организации. Преступление было выявлено во взаимодействии с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудниками СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.