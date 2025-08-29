В США двух пожарных задержали во время тушения пожара как нелегальных иммигрантов

В штате Вашингтон местные пограничники задержали двух пожарных в момент, когда они занимались тушением крупного лесного пожара на северо-востоке штата. Первой об этом сообщила The Seattle Times.

Сотрудники Таможенной и пограничной службы США прибыли на место тушения пожара, заставили 44 человека, занимавшихся тушением пожара, выстроиться, проверили у них документы и задержали двоих из них. Сообщается, что все пожарные были сотрудниками частных компаний, а не пожарных служб округа или штата.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил, что «сильно обеспокоен» этой ситуацией и что его команда собирает информацию об инциденте. Пограничники же заметили в своем заявлении, что действовали в рамках уголовного расследования. Кроме того, они заявили, что арестованные пожарные были незаконными мигрантами.

Яна Рождественская