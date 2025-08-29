Bloomberg: Индия решила не отвечать США на увеличение пошлин

Индия и США продолжают поддерживать неофициальные каналы связи, несмотря на решение президента Дональда Трампа поднять тарифы на индийские товары до 50%, сообщает Bloomberg. Нью-Дели пока не планирует ответных шагов, хотя двусторонние переговоры о торговом соглашении были отложены.

По словам источников информагентства, диалог по ключевым вопросам, включая оборону и внешнюю политику, сохраняется — на этой неделе прошли онлайн-консультации между профильными ведомствами двух стран.

Повышение пошлин США на индийские товары стало самым жестким из всех стран Азии. Увеличение тарифов власти США объяснили ответной мерой на то, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

По оценкам Citigroup, тарифы могут замедлить экономический рост страны почти на один процентный пункт. На фоне этих новостей рупия упала до рекордного минимума против доллара, показав худшую динамику в Азии.

Правительство Индии назвало новые тарифы несправедливыми и подчеркнуло, что продолжит покупать российскую нефть, пока это выгодно. Нью-Дели рассчитывает вернуться к переговорам по торговому соглашению с Вашингтоном, но его заключение невозможно до отмены взаимных тарифов и дополнительных пошлин, связанных с российскими энергоресурсами.