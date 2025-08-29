12 Storeez показали историю с Натальей Водяновой

Российская компания 12 Storeez выпустила новую историю, созданную совместно с супермоделью, основательницей Фонда «Обнаженные сердца» Натальей Водяновой и моделью с аутизмом, 19-летним Сергеем Кузьминым. Два изделия коллекции — тренч Supernova из перчаточной кожи и утеплённый макинтош Natalia из водоотталкивающего твила — созданы в сотрудничестве с Натальей Водяновой и повторяют силуэты ее любимых вещей. Среди других элементов коллекции — платья из шёлка и шерсти, кашемировое пальто, комплекты из вельвета, мужские бомберы из костюмной шерсти.

Съемка проходила в Париже, фотографом стал Крейг МакДин, который не только уже сотрудничал с Натальей Водяновой для американского, французского и японского Vogue, но и создал известные портреты Бьорк, Мадонны и Натали Портман. Стилистом съемки выступила Мари-Амели С, а арт-директором стала Дарья Веледеева, экс-главный редактор Harper’s Bazaar Россия и Harper’s Bazaar Italia.

12 Storeez ведет долгосрочное сотрудничество с Фондом «Обнажённые сердца», который помогает детям и молодежи с аутизмом и другими нарушениями в развитии. За полтора года совместной работы бренд передал на развитие программ Фонда более 80 миллионов рублей, сообщается в официальном релизе компании.