В Ставропольском крае задерживаются семь самолетов

В Ставропольском крае по состоянию на 14:00 задерживаются семь. Об свидетельствуют данные расписания, которые публикуют на сайтах международных аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод.

Так, в аэропорту столицы края задерживается прилет самолета из Сочи № А4 5155. В воздушной гавани Минеральных Вод задерживаются рейсы в Екатеринбург, Москву (Домодедово) и Санкт-Петербург. С задержкой в Минводы прибудут рейсы из Сочи, Москвы (Шереметьево и Домодедово), Екатеринбурга, Стамбула, Уфы и Санкт-Петербурга.

Константин Соловьев