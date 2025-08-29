В аэропорту Перми усилили санитарный контроль из-за угрозы лихорадки чикунгунья

В аэропорту Большое Савино усилили санитарно-эпидемиологический контроль за прибывающими из-за границы пассажирами из-за лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает телекомпания «Рифей» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

«Распространение лихорадки чикунгунья в Пермском крае невозможно из-за отсутствия комаров-переносчиков, но сохраняется риск завоза инфекции путешественниками»,— рассказали в ведомстве. У всех прилетающих из-за рубежа пассажиров измеряют температуру тепловизором.

Как сегодня сообщил «Ъ», первый возможный случай лихорадки чикунгунья был выявлен у гражданина России, который прилетел в Москву с 10-дневного отдыха на Шри-Ланке. Он обратился за помощью к врачам на следующий день после прилета. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на лихорадку денге. Однако ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья.

При этом вирусе, как говорят инфекционисты, наблюдается высокая температура (до 40 градусов), выраженные боли в суставах, мышечные боли, может появляться сыпь.