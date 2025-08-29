Экс-министр ЖКХ и создатель ракеты-носителя «Энергия» стали почетными гражданами Самары

Бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимиру Василенко присвоено звание почетного гражданина Самары. Этого же звания удостоился экс-директор ракетно-космического центра «Прогресс» Анатолий Чижов. Решение приняли депутаты самарской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава минЖКХ Самарской области Владимир Василенко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-глава минЖКХ Самарской области Владимир Василенко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Владимир Василенко был первым заместителем главы Самары с марта 2015-го до октября 2023 года. Затем прежний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил экс-чиновника региональным министром ЖКХ и энергетики. А Вячеслав Федорищев повысил Владимира Василенко до и.о. зампреда правительства Самарской области.

В итоге экс-чиновник сложил полномочия и стал вице-президентом корпорации «Виктор и Ко». Депутаты решили, что Владимир Василенко реформировал систему ЖКХ в регионе и что при нем в Самаре улучшилась ситуация с энергосбережением, озеленением, заменой лифтов в домах и обновлением городского автопарка.

Анатолий Чижов известен тем, что стоял у истоков создания ракеты-носителя «Энергия» — одного из крупнейших советских космических проектов. Он руководил заводом «Прогресс» с 1980 по 1996 год. Анатолию Чижову присвоено звание Героя социалистического труда. Его имя присвоено скверу на площади имени Кирова в Самаре. В этом же сквере в июне 2024 года установили бюст экс-главе завода.

Георгий Портнов