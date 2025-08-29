Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Тольятти хотят уменьшить расстояние от домов до мусорных площадок

Власти Тольятти назначили проведение публичных слушаний по проекту решения гордумы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа». Как следует из опубликованного на сайте горадминистрации документа, в числе прочего там идет речь о приближении мусорных площадок к жилым дома.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как говорится в документе, в случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров, а до территорий медицинских организаций — не менее 10 метров.

Прежним решение гордумы от 4 июля 2018 года, расстояние до вышеперечисленных объектов должно было составлять не менее 20 метров, но не более 100 метров, а до территорий медицинских организаций в населенном пункте — не менее 25 метров.

Собрание участников публичных слушаний пройдут 7 октября 2025 года в 18:00 (MSK+1) по адресу: Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, д. 33, актовый зал, здание администрации городского округа Тольятти.

Алексей Алексеев