На Ставрополье вступят новые требования переработки цветного пластика

В Ставропольском крае регоператоры поддержали новые требования к цветной из полиэтилентерефталата. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

С 1 сентября в России запретят производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) - бутылок для пищевой промышленности всех цветов, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных. Новые меры, принятые правительством РФ, связаны с тем, что такая упаковка не подлежит утилизации, на многих продуктах цветная упаковка играет исключительно маркетинговую роль.

«Нововведение поможет уменьшить нагрузку на полигоны размещения отходов и воздействие на окружающую среду», – приводят мнение министра ЖКХ края Александра Рябикина в сообщении.

Ставропольские регоператоры выразили мнение, что отказ от производства ряда цветных ПЭТ-бутылок значительно снизит объемы захоронения пластика.

Константин Соловьев