«В подделке часто теряется смысл»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проблеме плагиата и важности сохранения оригинальности в творчестве.

Недавно в одной из запрещенных в России социальных сетей я увидела подвеску в виде золотого тюбика крема для рук от одной французской компании. Название ее специально не буду упоминать, как и имена других копиистов, которых упомяну здесь. Как вы уже поняли, оригинальная идея с подвеской в виде маленького крема для рук из золота не так уж и оригинальна. Несколько лет назад такую, только в более интересном художественном исполнении, правда, тоже из золота и с использованием драгоценных камней и ювелирной эмали, показал в рамках выставки Art Central гонконгский ювелир Диксон Юн.

В подделке, как это часто бывает, кроме высокой художественности, еще и потерялся смысл. У Диксона Юна за подвеской, которая была представлена в рамках одной коллекции с ювелирным флаконом для шампуня, была целая история, рассказывающая о том, что мы очень много потребляем и выкидываем пластика. Надо бы нам об этом задуматься и вспомнить те времена, когда к вещам относились бережно, а флаконы были драгоценными. При этом ничего этого у французов не было. Один из очень частых признаков подделки — копирование формы при потере смысла. Второй признак мы как-то сформулировали в разговоре с одним ювелирным критиком, и он хорошо работает для очень распространенных в ювелирном искусстве тем. Согласитесь, немногие ювелиры делали золотой тюбик крема для рук, но очень многие делали бабочку, розочку или птичку. И один из крупных российских копиистов, который недавно сменил владельца, открыто писал в своих социальных сетях в ответ на упрек, что это копия Cartier или Messika: «Мы просто черпали вдохновение». Хорошо определяет поделку простая вещь: если вы смотрите, например, на снегиря, и он вам напоминает прежде всего живого снегиря или изображенного на картине известным художником, которого перевоплотили в ювелирное украшение, то это вдохновение. А если первая ваша ассоциация состоит в том, что это снегирь другого известного автора, то это уже копия и попытка подделать. Снегиря, к слову, я в пример привела неслучайно. Знаменитую работу Ильгиза Фазулзянова копировали не раз.