Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на что в первую очередь обращают внимание покупатели недвижимости в новостройках.

Выбирая новую квартиру, люди принимают во внимание десятки факторов: локация, инфраструктура, архитектурный облик. Но немаловажным фактором оказывается и название компании, которая строит этот новый дом. Эксперты ГК «Точно» провели исследование, результаты которого показали, что более чем для 70% потенциальных покупателей квадратных метров в новостройках надежность девелоперской компании — решающий фактор. Еще почти 20% считают ее важной, но готовы рассматривать предложения от менее известных компаний при наличии весомых аргументов, например, уникальной архитектуры проекта или нестандартного формата жилья. И лишь 10% респондентов признались, что в первую очередь ориентируются на стоимость и расположение объекта, даже если у компании нет долгой истории на рынке.

Наибольшее значение этот показатель имеет для покупателей в возрасте 30-45 лет, которые чаще всего приобретают семейные или многокомнатные лоты для долгосрочных инвестиций. Среди тех, кто планирует покупку в ближайшие два года, почти 80% готовы отказаться от выгодного предложения, если возникают сомнения в девелопере. Перед заключением сделки россияне все чаще проводят собственную проверку девелопера. 35% участников опроса изучают документы на проект и историю компании, 25% ориентируются на отзывы в интернете и рекомендации знакомых. Влияние доверия к компании на решение о покупке очевидно: почти 60% опрошенных готовы инвестировать в строящийся объект только при полной уверенности в сроках и качестве.

Светлана Бардина