В Ставрополе букеты к школьному празднику вырастут в цене на 25%

Стоимость цветочных букетов к 1 сентября в Ставрополе увеличится на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным экспертов, наиболее популярными цветами для подарков в городе станут хризантемы, альстромерии и кустовые розы. Спрос на букеты может возрасти до 30%, а пиковыми днями для заказов станет период с 30 августа по 1 сентября.

Средняя цена цветочной композиции в Ставрополе с начала августа составила 3,1 тыс. руб., что на 11% больше показателей 2024 года. Востребованность авторских букетов выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их средняя стоимость достигла 3,4 тыс. руб.(рост 18% к прошлому году). Спрос на монобукеты увеличился на 35%, средняя цена такой композиции составила 3,1 тыс. руб. (рост 6% к прошлому году).

К 1 сентября спрос на кондитерские изделия в Ставрополе предположительно вырастет на 25%, а годовой прирост цен составит 15-20%. В августе самыми востребованными десертами в городе стали бенто-торты со средней стоимостью 1,4 тыс. руб. (годовой рост 19%) и клубника в шоколаде стоимостью 3 тыс. руб. за упаковку (рост 9% по сравнению с августом 2024 года).

Валентина Любашенко