«Биннофарм Групп» и Новосибирский государственный университет будут сотрудничать в образовательной и научно-исследовательских сферах

«Биннофарм Групп», один из крупнейших фармпроизводителей России, и Новосибирский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах. Церемония подписания прошла в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2025».



Университет будет осуществлять подготовку специалистов для компании в рамках новой магистерской программы «Промышленная фармация», которая открылась в этом году в Институте медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ.

«Фармацевтика — одна из самых динамичных и наукоемких отраслей. Успех здесь определяют не только фундаментальные знания, но и способность к инновациям, поэтому для нас партнерство с НГУ — это стратегическая инвестиция в будущее отрасли, - отметила Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп». - «Биннофарм Групп» планомерно выстраивает работу с ведущими вузами страны. Мы организуем стажировки, практики и экскурсии, чтобы студенты могли уже во время учебы познакомиться с современным производством. Только в этом году такие программы прошли более 200 студентов. Это позволяет нам не просто закрывать вакансии, а привлекать в компанию мотивированных и перспективных специалистов, уже знакомых с нашими стандартами».

Кроме того, стороны планируют запуск программ дополнительного профессионального образования (ДПО) для последипломной подготовки и переподготовки специалистов под конкретные задачи предприятий «Биннофарм Групп».

«Биотехнологии и медицинские исследования являются одним из приоритетных направлений, которое будет развиваться на базе инфраструктуры нового учебно-научного центра ИММТ НГУ и научно-исследовательского центра НГУ, являющихся объектами строящегося кампуса НГУ. Также в этом году мы запустили новые образовательные программы, среди которых специалитет «Медицинская кибернетика». Партнерство с одним из лидеров рынка позволит нам адаптировать наши образовательные программы под актуальные требования фармпроизводителей и готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. А также работать на передовом крае науки в области медицинских биотехнологий и разработки новых лекарств», — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

В перспективе планируется также расширить сферу сотрудничества и проводить совместные научно-исследовательские проекты в области биомедицинских разработок, которые актуальны для современной научной повестки.

«Сотрудничество НГУ и компании «Биннофарм Групп» позволит более эффективно выстроить всю цепочку создания продукта: начиная с совместной разработки на базе наших лабораторий, выпуска опытно-промышленных партий и заканчивая дальнейшим масштабированием на производственных площадках компании», — рассказала Юлия Самойлова, директор ИММТ НГУ.

Для реализации полного цикла разработки инновационных медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также доведения их до этапа выпуска опытно-промышленных серий в условиях GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащей производственной практики) в вузе на базе нового кампуса будет создан комплекс высокотехнологичных чистых помещений и лабораторий, отвечающих самым строгим международным стандартам.

