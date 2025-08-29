Путин передал «М-Логистике» российские активы французской Air Liquide

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы французской химической компании Air Liquide передаются под временное управление компании «М-Логистика».

Air Liquide — крупнейший в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности. 2 сентября 2022 года головная компания сообщила, что прекратит бизнес в России, передав активы местному менеджменту.

Речь идет о нескольких компаниях «Эр Ликид», дочерних предприятиях Air Liquide. В штатах этих компании на 2022 год работали 700 человек. Компании сотрудничали с «Евраз ЗМСК», «Металлоинвестом», «Северсталью».