Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об экзотическом виде спорта, придуманном английскими шахтерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shutterstock Фото: shutterstock

Креатива вокруг спортивных или, если хотите, околоспортивных развлечений всегда хватало. Но иногда состязания бывают настолько странными и неожиданными, что хоть стой, хоть падай. И я сейчас не про бег в костюмах тираннозавров или гонках на офисных стульях, хотя и эти турниры способны удивить. Есть настоящий хардкор, от которого кровь стынет в жилах, особенно у мужчин. Игра, которую придумали английские шахтеры из Йоркшира, называется Ferret Legging или «Хорек в штанах». Все, что происходит на подобных турнирах, заключено в названии. Да-да, живого хорька запускают человеку в брюки: кто сможет продержать бедное животное в закрытом пространстве как можно дольше, тот и победил. А хорьки, между прочим, способны перегрызть электрический провод толщиной в палец. Правил немного, но они пугают. Есть всего четыре «нельзя»: подпиливать зубы хорькам, принимать алкоголь, плакать и, о ужас, использовать нижнее белье. Мировой рекорд в этом состязании — 5 часов 26 минут.

Рассуждать, зачем придумано подобное безумие, не хочется, но найти более экзотический турнир сложно. На фоне таких развлечений даже те, кто скатываются с холма со стокилограммовым бревном в руках, уже не кажутся такими безумцами. Хотя в Британии есть еще чемпионат по очаровыванию червей, где участники должны собрать как можно больше беспозвоночных на участке 3 на 3 м, буквально выманивая их из-под земли. Но это развлечение хотя бы безопасно.

Владимир Осипов