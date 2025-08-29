«Современный хэтчбек гораздо устойчивее в поворотах при резких маневрах»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как специалисты DEKRA сравнили автомобиль 1989 года с восьмым поколением модели.

Многие из нас любят порассуждать о том, что раньше машины были крепче, потому что ездить им предстояло несколько десятков лет. Речь не про «Жигули», которые становились долгожителями не от хорошей жизни их владельцев, а, например, про универсал Volvo 240, у которого металл на кузове был чуть ли не с полпальца толщиной. А сегодня, когда в некоторых странах автомобили принято отправлять на помойку после нескольких лет эксплуатации, автопроизводители, мол, и не закладывают в них запас прочности ни по кузову, ни по ресурсу мотора, «коробки» и прочих агрегатов…

Отчасти это так. Однако способность автомобиля служить десятилетиями и его безопасность в случае серьезной аварии — это совсем разные вещи. На днях это доказали опытным путем специалисты немецкой организации DEKRA, отвечающей за технадзор в автомобильной сфере. Они взяли хэтчбек VW Golf, выпущенный в 1989 году, но прекрасно сохранившийся. И разбили его в краш-тесте. Golf второго поколения врезался в деформируемое препятствие на скорости 64 км/ч для имитации лобового столкновения двух одинаковых машин, когда каждая из них двигается на скорости 50-55 км/ч.

Эксперимент, конечно, проводился не просто так, а чтобы сравнить старую машину с актуальным VW Golf восьмого поколения. Так вот, в 36-летнем Golf водитель и передний пассажир в таком ДТП, вероятнее всего, не выжили бы из-за значительных повреждений и сильной деформации салона. А в современном — отделались бы легким испугом, потому что салон останется цел, сработают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также ремни с преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения. Специалисты DEKRA провели и другие испытания. Выяснилось, что у современного хэтчбека тормозной путь на треть меньше, а также он гораздо устойчивее в поворотах при резких маневрах, таких, например, как знаменитый «лосиный тест».

Дмитрий Гронский