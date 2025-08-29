«Яркие противостояния ждут поклонников футбола уже на ранней стадии»

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. Турнир будет проходить в новом формате уже второй сезон. Здесь теперь играют 36 команд, которые до play-off проходят восемь туров. Самым ярким противостоянием общего этапа станет встреча «Барселона»—ПСЖ. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Теперь жеребьевка больше похожа на крутое шоу, для которого даже специальные короткометражные фильмы снимают. Причем в главных ролях здесь не только футбольные звезды, но и чиновники. По крайней мере, глава UEFA Александр Чеферин показал себя неплохим актером. Хотя конкурировать со Златаном Ибрахимовичем, который разгуливал в этой картине в одном полотенце, было сложно. Шоу продолжалось около 30 минут. Ибрахимович получил ежегодную награду от главы UEFA «За выдающееся достижения», а «Челси» вручили специальный приз как единственному победителю всех еврокубков. В прошлом сезоне лондонцы взяли Лигу конференций.

Но в итоге организаторы все-таки добрались до самого главного. Новый формат, где есть общая турнирная таблица, еще в прошлом сезоне показал, что без компьютера не справиться. Пришлось бы потратить четыре часа и приготовить примерно 900 шариков. Хотя знаменитые аксессуары с названиями клубов все равно остались. Их сначала вытаскивал из корзин Ибрахимович, а затем не менее известный игрок — бразилец Кака нажимал на кнопку, и компьютер выбирал для этой команды соперников. Потом звезды поменялись местами. Как результат — несколько ярких противостояний ждет поклонников футбола уже на ранней стадии, например, «Реал» встретится с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Ювентусом». Но самая яркая вывеска общего этапа, без сомнения, «Барселона»— ПСЖ. На этом противостоянии сделали акцент комментаторы Okko Павел Разживин и Владислав Прусов.

Кроме того, ПСЖ предстоит сыграть с «Баварией», «Тоттенхемом» и «Ньюкаслом». Так что путь к play-off у действующего чемпиона, как и в прошлом сезоне, непростой. «Барселона» из серьезных соперников получила «Челси», «Ньюкасл» и «Олимпиакос». Правда, есть клубы, которые еще совсем недавно в Лиге чемпионов даже представить было сложно. Например, встреча кипрского «Пафоса» и «Кайрата» из Казахстана далека от уровня турнира. Зато благодаря новому формату в Алматы приедет мадридский «Реал». После того как жребий выбрал в соперники «Кайрату» сразу трех грандов — «Реал», «Интер» и «Арсенал», директор клуба Аскар Есимов буквально светился от счастья: «Фантастика, это, правда, что-то невероятное. Наши люди уже спрашивают, когда этот матч будет. "Реал" впервые сыграет в нашей стране».

Только вот матчей, где уровень клубов, мягко говоря, несопоставим, на ранней стадии турнира стало слишком много. Но каждая команда только за участие получает около €40 млн, и за каждую победу UEFA платит больше €2 млн. Так что большие клубы порой превращаются в гастролеров, которые за деньги ездят показать класс. Новый формат полностью заточен на то, чтобы заработать, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Я понимаю, что это сделано якобы для популяризации футбола. Лапшу на уши кому-то можно вешать, но всем понятно, что это просто вопрос денег. Чем больше матчей, тем больше денег от продажи прав на телетрансляции и так далее. Но само зрелище от этого страдает».

Стоит сказать, что «Монако», где выступает россиянин Александр Головин, встретится с норвежским «Буде-Глимтом», где играет российский голкипер Никита Хайкин. Кроме того, монегаски сойдутся с «Манчестер Сити», «Реалом», «Ювентусом», «Брюгге» и «Тоттенхемом». Полный календарь с датами матчей пока не готов, его опубликуют в ближайшие выходные, а стартует турнир 16 сентября.

Владимир Осипов