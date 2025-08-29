Жительницу Оренбуржья обвиняют в жестоком убийстве матери гвоздодером

В Оренбуржье следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Саракташского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 13 июня 2025 года во дворе дома по улице Школьной села Никитино Саракташского района. Поссорившись со своей матерью, женщина нанесла ей найденным на месте происшествия ломом-гвоздодером множество ударов по голове.

От полученных травм мать скончалась на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев