Группа «Аэрофлот» в первом полугодии снизила скорректированную прибыль в 6 раз

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила о снижении скорректированной прибыли по МСФО в первом полугодии 2025 года более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль составила 4,301 млрд руб. против 27,025 млрд руб. за тот же период 2024 года.

В то же время общая прибыль компании выросла почти на 76% и достигла 74,3 млрд руб. Выручка за первые шесть месяцев 2025 года увеличилась на 10%, до 414,78 млрд руб., из которых 390,6 млрд руб. пришлось на пассажирские перевозки, что на 10,3% больше, чем год назад.

Показатель EBITDA за январь-июнь 2025 года вырос на 12,3% и составил 141,46 млрд руб. Однако скорректированный показатель EBITDA снизился на 29,4%, до 82,76 млрд руб.