В Жигулевском заповеднике развернули систему умного видеонаблюдения

В Жигулевском заповеднике развернули новую систему видеонаблюдения и фотоловушек, разработанную МТС. Эти технологии помогают исследовать животных и сохранять биоразнообразие на охраняемой территории.

На территории заповедника установили шесть камер и шесть фотоловушек, подключенных к облачным хранилищам. Сотрудники могут в режиме реального времени наблюдать за миграцией животных и птиц, а также контролировать зоны обитания редких видов, таких как болотные черепахи. Камеры также помогают отслеживать нарушителей.

Система фотоловушек позволяет фиксировать зимующих орланов, что стало основой для научной диссертации одного из сотрудников. Камеры, установленные на «городке» барсуков, помогли изучить их семейный уклад и взаимодействие с хищниками. Наблюдения показали, что барсуки тщательно вычищают и проветривают свои норы после спячки.