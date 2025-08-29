Законодатели ПФО предложили кредитовать инфраструктурные проекты под 3% годовых

Совет законодателей Приволжского федерального округа направит в правительство РФ предложения по мерам поддержки особых экономических зон, создаваемых в российских регионах. По словам спикера нижегородского заксобрания Евгения Люлина, среди этих предложений — создание госпрограммы льготного кредитования инфраструктурных проектов под 3% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Также приволжские законодатели предлагают дать ОЭЗ возможность использовать средства казначейских инфраструктурных кредитов на оплату технологического присоединения к сетям и расширить перечень видов деятельности для резидентов портовых зон.

Кроме того, правительству РФ предложат снизить фискальную нагрузку на особые экономические зоны, установить пониженные тарифы страховых взносов и увеличить сроки предоставления налоговых льгот.

«В Приволжском округе сосредоточена пятая часть всех ОЭЗ России. У регионов есть общие для всех вопросы, которые требуют системного решения на федеральном уровне»,— отметил господин Люлин.

По данным приволжского полпредства, сейчас в России насчитывается 59 особых экономических зон. Из них 12 расположены в ПФО. Приволжские ОЭЗ привлекли около 400 резидентов, которые инвестировали в свои проекты 400 млрд руб.

Андрей Репин