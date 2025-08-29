Липецкая область поделилась опытом цифровизации с 51 регионом страны

В Липецке прошла конференция «Цифровая трансформация муниципалитета» с участием представителей 51 региона страны, где обсуждался опыт цифровизации Липецкой области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках проекта «Муниципальный диалог».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что цифровая трансформация — это не только внедрение технологий, но и изменение управления с акцентом на клиента. Он отметил, что Липецкая область внедрила систему видеоаналитики, использует искусственный интеллект в медицине и мониторинге лесов, а также открыла образовательные площадки для IT-специалистов. «Наша цель — совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление — более прозрачным и технологичным»,— сказал господин Артамонов.

Ключевым событием стала стратегическая сессия «Цифровой муниципалитет — образ будущего». Участники обсудили эффективные цифровые инструменты и выработали практические предложения. Модератор сессии Юлия Зубова отметила, что основное внимание уделили ориентации на человека, развитию активных сервисов и интеграции данных. «Результатом стала выработка практических предложений и решений, которые позволят сделать цифровизацию реальным инструментом повышения качества жизни людей и укрепления доверия к власти»,— добавила она.