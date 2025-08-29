Издатель газеты Business Class подал заявление о банкротстве

ООО «Центр деловой информации» — издатель газеты Business Class — подало заявление о банкротстве компании. Об этом сообщает телеграм-канал издания. Ранее Арбитражный суд Прикамья взыскал с общества 36 млн руб.

«Подача заявления — то решение, которое добросовестный руководитель вынужден принять в сложившихся обстоятельствах. С ООО “Центр деловой информации” по решению суда взыскивается полная стоимость исполненных контрактов с Пермской городской думой за несколько лет — это более 37 млн рублей, включая проценты “за пользование средствами”. Таких денег у компании нет. И быть не может, ведь по этим контрактам оплачивалась работа 11 пермских СМИ, информировавших население о деятельности городской думы»,— рассказала директор ООО «Центр деловой информации» Светлана Мазанова. По ее словам, после принятия заявления компания будет работать в рамках процедуры наблюдения. «Рассчитываем, что во время этой процедуры сможем доказать финансовую состоятельность компании либо добиться изменения решения суда по иску прокуратуры. Но даже при ином развитии событий будем искать и найдем способ сохранить Business Class»,— заявила госпожа Мазанова. Она также уточнила, что газета продолжит работать, а общество продолжает обжаловать решение арбитражного суда в кассационном порядке.

11 марта 2025 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск краевой прокуратуры и предписал ООО «Центр деловой информации» вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов. По версии надзорного органа, контракты были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации» Светланы Мазановой.

