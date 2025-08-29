Китай уклонился от предложения США провести переговоры министров обороны

Китай уклонился от предложения США о телефонных переговорах министров обороны, которые могли бы стать первым контактом военного руководства двух стран на высшем уровне после избрания Дональда Трампа президентом, сообщает Nikkei Asia.

Пекин, как передает ТАСС, не видит перспектив для улучшения отношений и указывает на жесткие заявления главы Пентагона Пита Хегсета. В частности, китайская сторона обратила внимание на его слова о том, что «угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неминуемой».

Вашингтон, как пишет Nikkei Asia, обращает внимание на другую часть речи господина Хегсета, где он говорил о нежелании США вступать в прямой конфликт. При этом стороны расходятся и в вопросе, кто должен участвовать в переговорах. Китай настаивает на министре обороны Дун Цзюне, тогда как США добиваются контакта с заместителем председателя Центрального военного совета Чжан Юся.

Ранее, на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, Пит Хегсет вновь назвал китайскую угрозу «реальной и неминуемой», обвинив Пекин в стремлении к гегемонии в Азии и усилении военного потенциала. При этом он подчеркнул, что США не ищут конфликта, но готовы «сражаться и решительно побеждать», если политика сдерживания окажется неэффективной.