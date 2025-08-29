Вице-председатель Бундестага предложил изменить гимн и флаг Германии

Вице-председатель Бундестага и член «Левой партии» (Die Linke) Бодо Рамелов предложил вынести на референдум вопрос об изменении гимна и флага Германии. Он сказал об этом в интервью газете Rheinusche Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бодо Рамелов

Фото: Karina Hessland / Reuters Бодо Рамелов

Фото: Karina Hessland / Reuters

Господин Рамелов, который в 2014–2024 годах был канцлером восточногерманской земли Тюрингия, заявил, что многие восточные немцы «по разным причинам не подпевают национальному гимну». Также он предложил провести референдум о том, каким должен быть флаг Германии. «Я знаю, что черно-красно-золотой флаг символизирует отказ от тоталитарных структур. Но многие чувствуют отчуждение по отношению к этому флагу»,— пояснил вице-председатель Бундестага.

Сейчас гимном Германии является «Песнь немцев», написанная в 1841 году Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В современной Германии в качестве гимна исполняется только третья строфа «Песни немцев», так как первые две строфы ассоциировались с идеями немецкого превосходства времен нацизма. Господин Рамелов предложил сделать гимном ФРГ «Детский гимн», написанный поэтом и драматургом Бертольтом Брехтом в 1950 году специально как альтернатива агрессивным образам нацистской Германии. В нем есть такие слова (в переводе Владимира Корнилова): «Чтоб соседи не боялись, Что войной на них пойдет, Чтоб охотно с ним братались, Уважали наш народ. Чтобы жил народ свободно! — Не захватчик, но не раб!».

Господин Рамелов уже предлагал изменить гимн в 2019 году, когда был канцлером Тюрингии. Как отмечают германские СМИ, вероятность того, что вопрос изменения гимна и флага действительно будет вынесен на референдум, низка.

Как разные страны обзаводились главными песнями — в материале «Ъ».

Яна Рождественская