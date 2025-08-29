В Липецкой области заготовили почти 7 тысяч тонн кукурузы на сочные корма

Аграрии Липецкой области на 27 августа заготовили 6,7 тыс. т кукурузы на сочные корма для предстоящего зимне-стойлового периода. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уборка кукурузы на силос проходит в Грязинском и Тербунском районах, вскоре к ним подключатся другие муниципалитеты. Отмечается, что для успешного обеспечения животноводческих предприятий региона в зимний период 2025-2026 годов необходимо заготовить 413 тыс. т сочных кормов.

В региональном министерстве сельского хозяйства добавили, что заготовка грубых кормов почти завершена. В Липецкой области скошено 34 тыс. га трав, заготовлено 52,6 тыс. т сена и 147,7 тыс. т сенажа. Также запасено 48,2 тыс. т соломы. Общая потребность в грубых кормах для крупного рогатого скота на зимний период составляет 335 тыс. т.

«Ход уборочной кампании в регионе под нашим пристальным вниманием. Пока вести с полей обнадеживают. По многим культурам урожайность выше прошлогодней. Темп работ хороший»,— заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Егор Якимов