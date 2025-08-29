В Нефтекумском округе прокуратура признала незаконными две АЗС

В Нефтекумском районе прокуратура признала две автозаправочные станции незаконными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Газовое топливо продавал местный предприниматель в селе Каясула и ауле Новкус-Артезиан, установили правоохранители.

«Вопреки требованиям закона, эксплуатация опасных производственных объектов осуществлялась без лицензии и с нарушением требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании деятельности АЗС незаконной, чтобы обязать устранить нарушения. Суд поддержал решение — исполнение находится на контроле правоохранителей.

Константин Соловьев