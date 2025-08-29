Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье директор фирмы обвиняется в мошенничестве на 650 тысяч рублей

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве парка в Буденновске. Подозреваемой стала руководитель одной из организаций Буденновского округа, выполнявшей контракт по обустройству и озеленению парка 200-летия города. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что при выполнении договора руководитель намеренно, без согласования с заказчиком, применяла аналоги материала, купленного по более низкой цене. Это позволило ей снизить стоимость фактически проведенных работ. При этом в актах о приемке и справках о понесенных затратах женщина указала ложные данные, что подтвердило проведенное исследование.

Нарушения выявили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России Буденновский совместно с коллегами из УФСБ региона. Общая сумма причиненного администрации города Буденновска ущерба составила более 650 тыс. руб.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Валентина Любашенко

