Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предоставление Украине гарантий безопасности должно быть результатом, а не условием мирного урегулирования конфликта, с учетом интересов России.

На брифинге Мария Захарова сказала, что безопасность Украины будет гарантирована только после устранения первопричин кризиса. Она подчеркнула, что это важно для безопасности самой России, передает «Интерфакс».

По словам Марии Захаровой, урегулирование должно включать демилитаризацию, денацификацию и нейтральный статус Украины. Также необходимо признание территориальных реалий и обеспечение прав русского населения. Она отметила, что западные сценарии гарантий безопасности для Украины однобоки и направлены на сдерживание России, что может втянуть Украину в НАТО.