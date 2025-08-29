«Казаньоргсинтез» начнет демонтаж старой установки пиролиза в 2026 году

«Казаньоргсинтез» собирается начать демонтаж старой установки пиролиза про производству этилена-40, физические работы планируется начать в 2026 году, всего ликвидируют 22 объекта на площади 53 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году разрабатывается проект демонтажа, а в 2026 планируется начать физические работы по демонтажу. Такое решение, по заявлению пресс-службы предприятия, окажет экономический эффект на несколько сотен млн руб. в год, а также снизит воздействие на окружающую среду на 5%.

Установка работала с 1964 года. К 2019 году производительность установки пиролиза Э-40 снизилась на 40%, с 62,4 тыс. тонн до 38 тыс. тонн в год. Себестоимость производства этилена на старой установке превышала в 1,5 раза лучшие показатели предприятия. В 2024 году демонтируемую установку отключили из-за низкой эффективности, она производила около 6% этилена для «Казаньоргсинтеза». Остальное производство этилена на предприятии остается. Также этилен производят на новом комплексе ЭП-600, расположенном на заводе «Нижнекамскнефтехим». Сейчас он работает в режиме пусконаладочных работ, заявили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза»

Марк Халитов