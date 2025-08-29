В Ульяновской области двое детей пострадали в ДТП из-за выезда автомобиля на «встречку»

Прокуратура Радищевского района Ульяновской области проводит проверку в связи с ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе малолетние дети. Об этом сообщает надзорное ведомство.

ДТП произошло в четверг на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград». Водитель автомобиля Geely Monjaro во время обгона выехал на встречную полосу, не убедился в безопасности маневра и не рассчитал расстояние до встречных автомобилей. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Amarok. По словам очевидцев, водители и пассажиры остались живы только благодаря хорошей системе безопасности автомобилей. Водитель, его супруга и двое их детей в возрасте 13 лет получили травмы различной степени тяжести.

Андрей Васильев, Ульяновск