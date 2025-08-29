На 65-м году жизни скончался бывший зампрокурора Самары Валерий Комаровский

Коллектив прокуратуры Самарской области выразил глубокое соболезнование родным и близким ветерана прокуратуры старшего советника юстиции Валерия Комаровского, скоропостижно скончавшегося 28 августа на 65-м году жизни. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Валерий Комаровский проходил службу в прокуратуре Самарской (Куйбышевской) области с 1987 по 2013 год в должностях стажера следователя, старшего следователя следственной части прокуратуры области, следователя прокуратуры области, следователя прокуратуры Самарского района, прокурора отдела следственного управления прокуратуры области, заместителя прокурора Кировского района, ушел в отставку с должности заместителя прокурора Самары.

Он неоднократно поощрялся прокурором области и Генеральным прокурором Российской Федерации, награжден нагрудным знаком «Ветеран прокуратуры».

«В сердцах тех, кто знал Валерия Николаевича, навсегда сохранится светлая память о нем»,— говорится в некрологе.

Алексей Алексеев