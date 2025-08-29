В Биробиджане УФСИН займется содержанием бездомных собак

Власти Еврейской автономной области готовятся к реализации проекта по созданию пункта временного содержания безнадзорных животных, который должен решить проблему с бродячими собаками в ЕАО. Об этом сообщают местные СМИ. Информацию «Ъ» подтвердил начальник ФКУ «Колония-поселение 4» Виктор Красковский.

Пункт планируется открыть к концу октября — началу ноября 2025 года в Биробиджане на территории, принадлежащей УФСИН. Работать здесь будут в том числе осужденные из местной колонии-поселения.

«Ресоциализация осужденных — это процесс возвращения их в общество посредством изменения мировоззрения, формирования способности и готовности к включению после отбытия наказания в общественные процессы, приобщения к нормам и правилам поведения, приспособления к социальному окружению. А работа с животными, на мой взгляд, позитивно скажется на моральном облике осужденных»,— отметил Виктор Красковский.

На организацию площадки и работу пункта из областного бюджета уже выделено более 9 млн руб. Средства будут направлены на изготовление вольеров, приобретение мобильного хирургического вагончика, ограждения и прочего. По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Максима Сироткина, управление пунктом и организацию ухода за животными, а также их отлов должен взять на себя предприниматель, который примет участие и победит в итоге на конкурсных процедурах.

Создаваемый пункт рассчитан на единовременное содержание до 70 животных. Схема работы пункта предполагает, что по заявкам муниципалитетов подрядчик будет отлавливать собак по всей области и отвозить их в областной центр. Здесь животных будут содержать, проводить стерилизацию и ветеринарный осмотр. Особо агрессивные особи, согласно действующему законодательству, подлежат эвтаназии. Также предприниматель будет оплачивать все текущие расходы: энергию, воду, тепло и др.

Дарья Балобанова, Биробиджан