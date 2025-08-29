В Саратове подрядчика минлесхоза из Будденовска заподозрили в мошенничестве

ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило в отношении 51-летнего руководителя коммерческой фирмы уголовное дело о мошенничестве на 34,6 млн руб. при исполнении госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что фигурант, чья фирма расположена в Ставропольском крае, совместно с неустановленными лицами не выполнил работы по госконтракту. В соответствии с договором организации в рамках реализации национальных и федеральных проектов предстояло расчистить русло одной из рек в Саратовской области.

Фирма не выполнила указанные работы, аванс в размере 34,6 млн руб. израсходован на ее нужды, не связанные с исполнением контракта. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

По данным «Ъ», речь идет о ООО «Юмакс». Компания выиграла три крупных контракта у Министерства Природных Ресурсов Саратовской области на расчистку водных объектов. Первый проект завершен в 2021 году. В 2023 году «Юмакс» начал работы по второму контракту. Третий, самый крупный контракт на 127,6 млн руб., подразумевал расчистку русла Хопра. Его исполнение прекращено.

ООО «Юмакс» зарегистрировано 27 сентября 2013 года в Буденновске Ставропольского края, в частном доме. Компания специализируется на производстве земляных работ и имеет лицензии на обращение с опасными отходами. Генеральный директор и единственный собственник — Максим Сивоконев. В 2024 году численность сотрудников составила 25 человек. в 2024 году выручка упала до 59,7 млн руб, а чистая прибыль — до 420 тыс руб. Организация активно участвовала в госзакупках, но 19 августа 2025 года ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторжения контракта.

Павел Фролов