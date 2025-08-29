Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии снизилась в два раза

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 287,023 млрд руб., согласно отчету компании.

Общий показатель чистой прибыли за этот период составил 288,6 млрд руб., что также вдвое меньше прошлогодних 591,5 млрд руб. Выручка от реализации сократилась почти на 17% и достигла 3,6 трлн руб. по сравнению с 4,333 трлн руб. годом ранее.

Операционная прибыль «Лукойла» за отчетный период составила 344,7 млрд руб., что вдвое меньше прошлогодних 694,19 млрд руб. Доналоговая прибыль уменьшилась в 1,7 раза, до 414,8 млрд руб. EBITDA за первое полугодие текущего года снизилась на 38% и составила 606,2 млрд руб.