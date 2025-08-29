Дептранс Москвы назвал самые частые нарушения на дорогах

Департамент транспорта Москвы опубликовал статистику наиболее частых нарушений правил дорожного движения в столице. Больше половины (53%) составили нарушения скоростного режима.

Как указано в сообщении Дептранса, за первые семь месяцев 2025 года в Москве зафиксировано 11,4 млн нарушений скоростного режима. Из них 98% — превышение скорости на 20-40 км/ч.

Еще 14% нарушений (3,1 млн) связаны с несоблюдением требований дорожной разметки. Речь идет в первую очередь о пересечении сплошной линии и разметки острова. Дептранс добавил, что в сочетании с превышением скорости такие нарушения нередко приводят к авариям.

Третьим наиболее частым нарушением стало пренебрежение важными требованиями безопасности (9%; 1,9 млн). Речь идет о непристегнутом ремне, вождении без ближнего света фар, использовании телефона за рулем.