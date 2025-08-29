В Коми студента обвинили в диверсии

Студент из Сыктывкара совершил диверсию, устроив поджог тепловоза на железнодорожных путях. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Расследование ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Молодому человеку вменяют в вину совершение преступления, предусмотренного ст. 281 (диверсия) УК. Как сообщили «Ъ» в Сыктывкарском городском суде, фигурант уже арестован.

По данным УФСБ, в ночь на 27 августа студент, «действуя по указанию неустановленных лиц с целью разрушения объектов транспортной инфраструктуры и подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ», совершил поджог тепловоза ТЭП 70 №455 в Сыктывкаре. В материалах дела указано, что, «используя легковоспламеняющуюся жидкость, злоумышленник повредил кабину локомотива, что привело к ее возгоранию».

В результате была нарушена работа пассажирского железнодорожного транспорта и возникла угроза железнодорожной аварии. Кроме того, причинен значительный материальный ущерб ОАО РЖД (тепловоз выведен из строя).

Под стражей фигурант проведет два месяца — до 26 октября, уточнили «Ъ» в пресс-службе суда.

Галина Сергеева, Сыктывкар