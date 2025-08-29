Посетители вокзалов СКЖД отправили на переработку 150 тысяч пластиковых бутылок

Посетители вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправили на переработку порядка 150 тыс. пластиковых бутылок и более 40 тыс. алюминиевых банок в январе-июле 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД

По информации ведомства, в настоящее время на СКЖД установлено 32 фандомата на 27 вокзальных комплексах. Чаще всего пассажиры сдавали тару в фандоматы, расположенные на вокзалах: Пятигорск – 39 тыс. штук, Адлер – 33 тыс. штук, Сочи – 16 тыс. штук

«Сданная тара хранится в фандоматах до заполнения, после чего отправляется на завод для сортировки, очистки и переработки. Из переработанного материала производятся новые товары: бутылки, одежда, обувь, мебель и многое другое. За каждую сданную тару можно получить бонусы, которые можно обменять на скидки у компаний-партнеров»,– пояснили в СКЖД.

Валентина Любашенко