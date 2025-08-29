Из реки Усы у села Усинское изъято около трехсот метров браконьерских сетей

В Самарской области завершилась совместная работа комитета охоты и рыболовства с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по очистке реки Уса. Об этом сообщили в комитете.

Фото: Александр Кабанов, Коммерсантъ

За проведенный рейд в районе села Усинское Сызранского вниз по течению на расстояние 4,1 км из водоема было извлечено почти 300 метров рыболовных сетей

«Выполнение указанных выше работ привело к освобождению водоема от брошенных орудий лова, что значительно снижает влияние антропогенной нагрузки на среду обитания водных биологических ресурсов и околоводных охотничьих ресурсов»,— заявили в ведомстве.

Алексей Алексеев