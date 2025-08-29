Почти миллион новых сотрудников нужны для реализации четырех нацпроектов

Реализация четырех национальных проектов, которые курирует Министерство промышленности и торговли РФ, потребует дополнительно 946 тыс. сотрудников в течение пяти лет. Об этом сообщила в Новосибирске заместитель министра Екатерина Приезжева.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева

«Из них 75% это — это специалисты со средним специальным образованием. И 25% — это специалисты с высшим образованием»,— уточнила она. Госпожа Приезжева принимает участие в пленарном заседании новосибирского форума «Технопром». Оно проходит 29 августа.

Минпромторг РФ выступает разработчиком четырех нацпроектов технологического лидерства. В их числе, «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия».

Валерий Лавский